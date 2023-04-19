Купить недвижимость в Тракседское староство, Литва

Квартира 2 комнаты Каунас, Литва 2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж

€ 88,900

ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, И ВЫ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В МОЛОДЕЖИ, БЕЛЫЙ PR. Я ХОРОШО СЛЕДУЕТ ОСНОВНО…