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Дома в Тракай, Литва

4 объекта найдено
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
200 м² Количество этажей 3
€ 369,000
Усадьба на продажу - Учебный центр "Multirricated", адаптированный для образовательных и раз…
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 169,000
88 АЛУДАРИАС - НОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ СТРАНЫ. МОСИЯ, О ЧЕМ ВЫБРАЮТ ЧУВСТВ: С ВАШИМ ПАРКОМ из НРС, БР…
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
200 м² Количество этажей 3
€ 369,000
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
247 м² Количество этажей 2
€ 180,000
Просторный дом площадью 246,67 кв.м ждет новых хозяев. Это часть дома с двумя спальнями S. M…
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