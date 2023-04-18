Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Тельшяйский уезд
  4. Мажейкский район
  5. Дома

Купить дом в Tirksliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Uzliekne, Литва
Дом
Uzliekne, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 95,000
Единые потребности на продажу. Lumbn k. Серебряный г. усадьбе принадлежит 17,5 акров леса. …

Параметры недвижимости в Tirksliu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти