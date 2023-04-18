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Купить квартиру в Tirksliu seniunija, Литва

Tirksliai
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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Tirksliai, Литва
Квартира 1 комната
Tirksliai, Литва
1 Количество комнат 37 м² 1/5 Этаж
€ 27,000

Параметры недвижимости в Tirksliu seniunija, Литва

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