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Купить недвижимость в Tirksliu seniunija, Литва

Tirksliai
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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Tirksliai, Литва
Квартира 1 комната
Tirksliai, Литва
1 Количество комнат 37 м² 1/5 Этаж
€ 27,000
Домв Uzliekne, Литва
Дом
Uzliekne, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 95,000
Единые потребности на продажу. Lumbn k. Серебряный г. усадьбе принадлежит 17,5 акров леса. …

Параметры недвижимости в Tirksliu seniunija, Литва

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