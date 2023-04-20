Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Шилутский район
  5. Teneniai

Жильё в Teneniai, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Домв Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
261 м² Количество этажей 2
€ 937,000
В БОЛЬШОМ эксклюзивном доме со стильным, оригинальным прикрепленным участком продается на ти…
Домв Naujieji Bernatoniai, Литва
Дом
Naujieji Bernatoniai, Литва
192 м² Количество этажей 2
€ 310,000
Домв Капчяместис, Литва
Дом
Капчяместис, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 95,000
SODY SODY PARTIES WHITE ANČIET, ЛЕСНАЯ ЯБЛОКА ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛЕНЫЙ …
Домв Vaiteliai, Литва
Дом
Vaiteliai, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 255,000
Новые домашние кварталы на улицах Аккордов и Жасмин являются домом для полноэтажного дома с …
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 150,000
2 комнаты выигрывали инвестиции! СТРАТЕГИСТРИЯ В ПАТОГИО РАСПОЛОЖЕНИИ, IKI HILLION CENTRO VO…
Домв Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
142 м² Количество этажей 1
€ 149,000
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
Домв Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
67 м² Количество этажей 2
€ 29,900
Если вы мечтаете о тихом месте, рядом с лесом, недалеко от Каунасской лагуны и в непосредств…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 31 м² 2/2 Этаж
€ 105,000
Квартира 3 комнатыв Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат 77 м² 2/3 Этаж
€ 129,900
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОРГЕСТИГАЦИИ, БУТАС НА ВЕСЕ…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 239,000
ОБОРУДОВАНИЕ АКЦИИ, СВЕТ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЯСН С 2 САНМАЗГАЙСОМ 3 К. ПОКУПКА В БЕЛОМ. Я пр…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 45,000
Живой дом в G, ПАНЕВЛЕНЦИЯ ТЕКУЩЕГО. ГЛАВНЫЙ ПУТЬ: ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛ ИНВОЛЮЦИЯ ИЛИ УДАЛЯЙТЕ …
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
123 м² Количество этажей 2
€ 143,000
"Долина Трак “ - Ваш семейный город! В новом поселке на 150 домов есть частный парк с прудом…
Realting.com
Перейти