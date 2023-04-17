Купить дом в Тельшяйский район, Литва

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8 объектов найдено
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Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
ПРОДАВАЯ ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В CELS - COTHER G. 7 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом
Rainiai, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 36,500
Дом
Ryskenai, Литва
137 м²
Количество этажей 1
€ 75,000
Первый этаж кирпичного дома на продажу с гаражом, фермерским зданием и 9-акровым участком. …
Дом
Тяльшяй, Литва
128 м²
Количество этажей 2
€ 69,900
В тихом месте на Монвиль-стрит продается бревенчатый дом с участком 9,79 акра. ПРЕИМУЩЕСТ…
Дом
Unguriai, Литва
580 м²
Количество этажей 2
€ 1,200,000
ВЫБЕРИЛ НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМ ДО СВЕТА ЭКДЖЕРА! СОДИБА В КОНКРЕТНОМ ХРИСТЕ ЦЕЛИ КРАСОТЫ. ЭТО ОДН…
Дом
Siraiciai, Литва
177 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
В тике, рядом с ручьем, продается двухэтажный кирпичный дом с полукоротким, двумя гаражами и…
Дом
Тяльшяй, Литва
3 000 м²
Количество этажей 1
€ 171,000
ЕДИНЫЙ ОДИН ИЗ САМОГО В ПРОДАЖЕ С АУТЕНТИЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ В ТЕЛЕ. СОДИ ВОС ДЛЯ 80-ЛЕТНЕГО ТЕ…
Параметры недвижимости в Тельшяйский район, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
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