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Купить недвижимость в Тяльшяй, Литва

2 объекта найдено
Домв Тяльшяй, Литва
Дом
Тяльшяй, Литва
128 м² Количество этажей 2
€ 69,900
В тихом месте на Монвиль-стрит продается бревенчатый дом с участком 9,79 акра. ПРЕИМУЩЕСТ…
Домв Тяльшяй, Литва
Дом
Тяльшяй, Литва
3 000 м² Количество этажей 1
€ 171,000
ЕДИНЫЙ ОДИН ИЗ САМОГО В ПРОДАЖЕ С АУТЕНТИЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ В ТЕЛЕ. СОДИ ВОС ДЛЯ 80-ЛЕТНЕГО ТЕ…
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