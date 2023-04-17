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Купить недвижимость в Taurakiemio seniunija, Литва

6 объектов найдено
Домв Vycius, Литва
Дом
Vycius, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 265,000
В ОКНО, 155 кВ.М. ДОМ С 13 А. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ. Вишвыдава - великолепный район Каунаса со спокой…
Домв Vycius, Литва
Дом
Vycius, Литва
419 м² Количество этажей 2
€ 216,000
Продается 419 кв.м. дом с 60,13 а. участок Pilloon st.Вайшвыдава, Каунас ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕС…
Домв Leonavas, Литва
Дом
Leonavas, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 40,000
Продается 1-этажный садовый дом с участком 12,34 акра, в Арлавишке, Каунасский район. Тихое …
Домв Vycius, Литва
Дом
Vycius, Литва
116 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ПОЗЖЕ ПАТАМУЛЯТА КЛАССА B ЖИВОЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ И ДЛИННАЯ СТАТИЯ. Участок расположен в зоне …
Домв Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
66 м² Количество этажей 1
€ 24,999
В ЖИЗНЕННОМ ГОРОДЕ, НО ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОЙЛСИЯН? ЭТОМ МЕСТО, КАК ТОЛЬКО ВЫ ! VOS 20 …
Домв Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 220,000
ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИЦИРОВАННЫХ ПУТИ, ERDVUS И СВЕТ БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ 2 В СТРАТЕГИЗИРОВАННОМ В П…

Параметры недвижимости в Taurakiemio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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