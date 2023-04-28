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Дома в Tauragnai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Klykiai, Литва
Дом
Klykiai, Литва
764 м² Количество этажей 2
€ 1,600,000
Новые хозяева ждут уникальный уютный и современно оборудованный центр для проведения меропри…

Параметры недвижимости в Tauragnai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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