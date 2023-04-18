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Купить дом в Taurages seniunija, Литва

4 объекта найдено
Домв Ceikiske, Литва
Дом
Ceikiske, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 60,000
SODYBA ПРИХОДИТ. 2, ОБЛАСТЬ ПРИЗЫВА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Усадьба находится в 4,5 км от цент…
Домв Joniske, Литва
Дом
Joniske, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 44,000
Живой дом в садах джонской ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - здание - рама, 1 а с чердаком; - чердак - ок…
Домв Jatkanciai, Литва
Дом
Jatkanciai, Литва
86 м² Количество этажей 1
€ 32,500
SODY С 30 ARS LAND SECTION в JATKANKS, KLEVES G. 2 Усадьба на продажу с землей 30-го века Ta…
Домв Lapurvis, Литва
Дом
Lapurvis, Литва
31 м² Количество этажей 1
€ 25,000
ДОМ МЭА СОДО ДЛЯ СОДЫ ГЛАВНАЯ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Сад расположен на берегу пруда Блэкпул, Таура…

Параметры недвижимости в Taurages seniunija, Литва

с бассейном
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