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Купить квартиру в Таурагский район, Литва

Таураге
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Таураге, Литва
Квартира 2 комнаты
Таураге, Литва
2 Количество комнат 51 м² 6/9 Этаж
€ 46,000
СОБСТВЕННОСТЬ 2-ХУ НОМЕРОВ ВЫБРАН BUTO ADVANTAGE: - Дом стоит в спальне, рядом с супермарке…
Квартира 1 комнатав Таураге, Литва
Квартира 1 комната
Таураге, Литва
1 Количество комнат 28 м² 9/9 Этаж
€ 25,000
ЦЕНТР ГОРОДА ТУРАЖА 1-НЕТ КОМНАТЫ BUTO ADVANTAGE: - отремонтированный дом в центре Таураги;…
Квартира 3 комнатыв Таураге, Литва
Квартира 3 комнаты
Таураге, Литва
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 55,900
3 комнаты купить AERODROMO G. BUTO ADVANTAGE: - отремонтированный дом; - небольшие расходы …

Параметры недвижимости в Таурагский район, Литва

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