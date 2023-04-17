Купить недвижимость в Таурагский район, Литва

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Литва
Таурагский уезд
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17 объектов найдено
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Дом
Pilsudai, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 17,500
Живой дом с земельным участком в пути, игра. ДОМ В РАМИОЙСКОМ МЕСТЕ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ. …
Квартира 2 комнаты
Таураге, Литва
2 Количество комнат
51 м²
6/9 Этаж
€ 46,000
СОБСТВЕННОСТЬ 2-ХУ НОМЕРОВ ВЫБРАН BUTO ADVANTAGE: - Дом стоит в спальне, рядом с супермарке…
Квартира 1 комната
Таураге, Литва
1 Количество комнат
28 м²
9/9 Этаж
€ 25,000
ЦЕНТР ГОРОДА ТУРАЖА 1-НЕТ КОМНАТЫ BUTO ADVANTAGE: - отремонтированный дом в центре Таураги;…
Дом
Таураге, Литва
85 м²
Количество этажей 1
€ 119,500
СОДИ С 12 5469 ГА ЗЕМЛИ R. НЕДЕЛЯ, ЗАПАС К. 14 Хотите оторваться от городской суеты? усадьба…
Дом
Ceikiske, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 60,000
SODYBA ПРИХОДИТ. 2, ОБЛАСТЬ ПРИЗЫВА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Усадьба находится в 4,5 км от цент…
Дом
Таураге, Литва
181 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 2 ДОМА В ПРИМЕНЕНИИ G., В ТУРАГЕ Государство предоставляет PA…
Дом
Joniske, Литва
62 м²
Количество этажей 1
€ 44,000
Живой дом в садах джонской ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - здание - рама, 1 а с чердаком; - чердак - ок…
Дом
Таураге, Литва
190 м²
Количество этажей 2
€ 210,000
ПРОДАЖИ В РАЗДЕЛЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЖИВОЙ ДОМ Продается 2 а, просторный, комфортабельный стира…
Дом
Таураге, Литва
75 м²
Количество этажей 2
€ 25,000
РАЗДЕЛ ПОТОЛКА С ДОМОМ УЧАСТНИКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - 7,66 участка - для личного пользовани…
Дом
Таураге, Литва
136 м²
Количество этажей 1
€ 90,000
Живой дом в городе ТУРАЖ, АЭРОДРОМО В РАЙОНЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - тип дома - кирпич, один эт…
Дом
Таураге, Литва
69 м²
Количество этажей 1
€ 65,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ С 33,5 АРС ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛЕНИЕ, ТУРАЖ R.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая площадь - 17…
Квартира 3 комнаты
Таураге, Литва
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 55,900
3 комнаты купить AERODROMO G. BUTO ADVANTAGE: - отремонтированный дом; - небольшие расходы …
Дом
Скаудвиле, Литва
195 м²
Количество этажей 2
€ 105,000
В ЧИТАТЕЛЕ, 195.27 КВ.М ДОМ С 6 РАЗДЕЛОМ ARS, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ГУАРЕЛИН!…
Дом
Jatkanciai, Литва
86 м²
Количество этажей 1
€ 32,500
SODY С 30 ARS LAND SECTION в JATKANKS, KLEVES G. 2 Усадьба на продажу с землей 30-го века Ta…
Дом
Lapurvis, Литва
31 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
ДОМ МЭА СОДО ДЛЯ СОДЫ ГЛАВНАЯ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Сад расположен на берегу пруда Блэкпул, Таура…
Дом
Таураге, Литва
101 м²
Количество этажей 1
€ 70,000
ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ 4.56 ARS В ТУРАЖЕ, ПРЕЗИДЕНТ Г. 31 100,77 кв. М. м. часть площади дома с…
Дом
Таураге, Литва
50 м²
Количество этажей 1
€ 26,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 7.22 ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ В TAGER, SANDATER G. 38 Продается 50 кв. М. жилой до…
Параметры недвижимости в Таурагский район, Литва
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