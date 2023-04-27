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Жильё в Taurages miesto seniunija, Литва

Таураге
12
12 объектов найдено
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
203 м² Количество этажей 1
€ 170,000
Квартира 2 комнаты в Таураге, Литва
Квартира 2 комнаты
Таураге, Литва
2 Количество комнат 51 м² 6/9 Этаж
€ 46,000
СОБСТВЕННОСТЬ 2-ХУ НОМЕРОВ ВЫБРАН BUTO ADVANTAGE: - Дом стоит в спальне, рядом с супермарке…
Квартира 1 комната в Таураге, Литва
Квартира 1 комната
Таураге, Литва
1 Количество комнат 28 м² 9/9 Этаж
€ 25,000
ЦЕНТР ГОРОДА ТУРАЖА 1-НЕТ КОМНАТЫ BUTO ADVANTAGE: - отремонтированный дом в центре Таураги;…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
85 м² Количество этажей 1
€ 119,500
СОДИ С 12 5469 ГА ЗЕМЛИ R. НЕДЕЛЯ, ЗАПАС К. 14 Хотите оторваться от городской суеты? усадьба…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
181 м² Количество этажей 2
€ 165,000
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 2 ДОМА В ПРИМЕНЕНИИ G., В ТУРАГЕ Государство предоставляет PA…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
190 м² Количество этажей 2
€ 210,000
ПРОДАЖИ В РАЗДЕЛЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЖИВОЙ ДОМ Продается 2 а, просторный, комфортабельный стира…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
75 м² Количество этажей 2
€ 25,000
РАЗДЕЛ ПОТОЛКА С ДОМОМ УЧАСТНИКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - 7,66 участка - для личного пользовани…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
136 м² Количество этажей 1
€ 90,000
Живой дом в городе ТУРАЖ, АЭРОДРОМО В РАЙОНЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - тип дома - кирпич, один эт…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ С 33,5 АРС ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛЕНИЕ, ТУРАЖ R.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая площадь - 17…
Квартира 3 комнаты в Таураге, Литва
Квартира 3 комнаты
Таураге, Литва
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 55,900
3 комнаты купить AERODROMO G. BUTO ADVANTAGE: - отремонтированный дом; - небольшие расходы …
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
101 м² Количество этажей 1
€ 70,000
ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЛЕЙ 4.56 ARS В ТУРАЖЕ, ПРЕЗИДЕНТ Г. 31 100,77 кв. М. м. часть площади дома с…
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 26,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 7.22 ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ В TAGER, SANDATER G. 38 Продается 50 кв. М. жилой до…

Параметры недвижимости в Taurages miesto seniunija, Литва

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