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Дома в Taujenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Uzupusiai, Литва
Дом
Uzupusiai, Литва
89 м² Количество этажей 1
€ 35,000
ЗАБРОНИРОВАНО!!!!! Дом на продажу с 15-акровым участком в UKMERGY, PUBLIC G. ---------------…

Параметры недвижимости в Taujenu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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