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Купить недвижимость с бассейном в Литве

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18 объектов найдено
Домв Pustalaukis, Литва
Дом
Pustalaukis, Литва
337 м² Количество этажей 4
€ 395,000
Домв Вильнюсский район, Литва
Дом
Вильнюсский район, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 397,000
ERDUS ДОМ ДВУХ ВЫСОКИХ С 12.52 РАЗДЕЛОМ ARS, ПОЧТЫ СОЗДАЮТ И ОЖИДАЮТ БАЗИН В ОБЩЕМ. Я пригл…
Домв Abromiskes, Литва
Дом
Abromiskes, Литва
183 м² Количество этажей 2
€ 299,000
Домв Vaiciuniskes, Литва
Дом
Vaiciuniskes, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
ПРОМЫШЛЕННЫЙ В РАМЕНТАЛЬНОМ КУПЦИОННОМ ДОМЕ СУДЕРМС К.! Вы ищете место, которое могло бы бы…
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
576 м² Количество этажей 2
€ 560,000
ПАЛАНГА - ПУТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЖИВОЙ ДОМ С ПОЧВЫМИ ПАТАЛЬПОМИСАМИ. Построен в 2016 году, 10…
Домв Babriskes, Литва
Дом
Babriskes, Литва
772 м² Количество этажей 2
€ 490,000
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ С 25 РАЗДЕЛОМ, БОЛЬШИМ БАЗЕНОМ, ПОКУПА…
Домв Naujokai, Литва
Дом
Naujokai, Литва
271 м² Количество этажей 2
€ 450,000
ЖИВОЙ ДОМ МИККЛЫ, ИСТОЧНИК ОЛИТЕЙН ГОРОДА БИБЛИОТЕКА Светлый, уютный дом с просторным внутр…
Домв Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 165,000
В ЛИВЕСТИГАЦИИ, ВОПРОСАХ А.МЕРКА, ДОМЕ, ВЫПУЩЕННОМ В ПОТЕРЯХ ЧИСТЫХ 34 АРС В РАЗДЕЛЕ!!! ___…
Домв Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
214 м² Количество этажей 2
€ 140,000
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
400 м² Количество этажей 3
€ 499,999
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
379 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом отдыха возле пруда пруда и центра города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 480000 евро с…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
400 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Домв Naujakiemis, Литва
Дом
Naujakiemis, Литва
282 м² Количество этажей 2
€ 460,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
477 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 2
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
323 м² Количество этажей 1
€ 849,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В МЕСТЕ ПАТОГНЕСА, АНТАКАЛЬНИ, ERDVUS HOUSE ( 322,75 КВ.М. ) С 7.61 ARS SKLYPU…
Домв Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
225 м² Количество этажей 1
€ 420,000
ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ ОДНОЙ ВЫСОКОЙ, ПОДВЕСНОЙ ЖИЗНИ С БАЗЕЙНОМ И ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛНОЙ СТРАНЫ В СЛА…

Регионы с недвижимостью на продажу

Таурагский уезд
Панявежис
Мажейкяй
Друскининкай
Йонава
Шяуляй
Шилуте
Неринга
Таураге
Укмерге
Мариямполе
Пренай
Birstonas
Karmelava
Raisteniskes
Гаргждай
Тракай
Mazoji Riese
Zemieji Rusokai
Ширвинтос

Параметры недвижимости в Литве

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