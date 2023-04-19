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Купить недвижимость в Svirku seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Backininkai, Литва
Дом
Backininkai, Литва
184 м² Количество этажей 1
€ 35,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 15 РАЗДЕЛОМ ARS И Острым ЗДАНИЕМ В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЙОНЕ, НАЗАД --------------…
Домв Maciunai, Литва
Дом
Maciunai, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 15,000
Продается бревенчатый дом в деревне Мачунас, Свирк, в районе Пресвятой Богородицы. Дом двух …

Параметры недвижимости в Svirku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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