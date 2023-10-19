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Квартиры в Svencioniu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Швянчёнис, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Швянчёнис, Литва
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Этаж 3/5
ERDVUS 4 НОМЕРА КУПИТЬ, С ВХОДНОЙ БАЛКОН. В светлой и уютной квартире продумана каждая дета…
€75,000

Параметры недвижимости в Svencioniu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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