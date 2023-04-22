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Жильё в Svencioniu seniunija, Литва

Швянчёнис
2
5 объектов найдено
Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 16,000
Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
174 м² Количество этажей 2
€ 155,000
СОДЕЙСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ГОД ДО ЕСПЧАНТОВ ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СОДИ С ДВУМЯ ЖИЗН…
Дом в Skrupiske, Литва
Дом
Skrupiske, Литва
337 м² Количество этажей 1
€ 59,500
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
Дом в Stanislavavas, Литва
Дом
Stanislavavas, Литва
127 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Станислававо против, вдали от главной улицы и кирпичного дома с участком 96,13 акра земли пр…
Дом в Velykamiskis, Литва
Дом
Velykamiskis, Литва
480 м² Количество этажей 2
€ 743,999
ПРОДАВАЯ ,,, Самоусадьба Три озера,, ЕСТЕСТВЕННАЯ АПСУПТИЯ В АНТ-ЭКДЖЕР КРАНТО SODYBA SAU …

Параметры недвижимости в Svencioniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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