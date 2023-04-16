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Купить дом в Швенчёнский район, Литва

Подбродзье
3
Адутишкис
1
Швянчёнис
1
13 объектов найдено
Домв Backininkai, Литва
Дом
Backininkai, Литва
184 м² Количество этажей 1
€ 35,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 15 РАЗДЕЛОМ ARS И Острым ЗДАНИЕМ В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЙОНЕ, НАЗАД --------------…
Домв Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 50,000
HOUSE FOR SALE WITH 6.64 ARS SECTION AND A AGRICULTURAL BUILDING G. IN THE PABRAD ----------…
Домв Padubinge, Литва
Дом
Padubinge, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 59,000
В НЕКОТОРЫХ ПАДЮБЛЕ, НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАННЫХ ДОМА С РАЗДЕЛОМ 4,28 ГА Метро –…
Домв Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
174 м² Количество этажей 2
€ 155,000
СОДЕЙСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ГОД ДО ЕСПЧАНТОВ ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СОДИ С ДВУМЯ ЖИЗН…
Домв Skrupiske, Литва
Дом
Skrupiske, Литва
337 м² Количество этажей 1
€ 59,500
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
Домв Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 36,000
SODY SODY В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ, ДО ПАТ-РОУСА Усадьба находится в прекрасном месте - всего…
Домв Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
73 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 15.78 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ АРНИОНОМ G. В ПАБРАДЕ…
Домв Raudone, Литва
Дом
Raudone, Литва
128 м² Количество этажей 1
€ 210,000
Домв Sena Pasamine, Литва
Дом
Sena Pasamine, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Домв Адутишкис, Литва
Дом
Адутишкис, Литва
217 м² Количество этажей 2
€ 240,000
Индивидуальный дом площадью 217 кв. М на продажу в Мейпл-стрит, Лентвар. Просторный 5-комнат…
Домв Stanislavavas, Литва
Дом
Stanislavavas, Литва
127 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Станислававо против, вдали от главной улицы и кирпичного дома с участком 96,13 акра земли пр…
Домв Velykamiskis, Литва
Дом
Velykamiskis, Литва
480 м² Количество этажей 2
€ 743,999
ПРОДАВАЯ ,,, Самоусадьба Три озера,, ЕСТЕСТВЕННАЯ АПСУПТИЯ В АНТ-ЭКДЖЕР КРАНТО SODYBA SAU …
Домв Maciunai, Литва
Дом
Maciunai, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 15,000
Продается бревенчатый дом в деревне Мачунас, Свирк, в районе Пресвятой Богородицы. Дом двух …

Параметры недвижимости в Швенчёнский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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