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Купить недвижимость в Svencioneliai eldership, Литва

Швенчёнеляй
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3 объекта найдено
Домв Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
192 м² Количество этажей 2
€ 110,000
Домв Raudone, Литва
Дом
Raudone, Литва
128 м² Количество этажей 1
€ 210,000
Домв Sena Pasamine, Литва
Дом
Sena Pasamine, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 45,000

Параметры недвижимости в Svencioneliai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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