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Купить дом в Sveksnos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Inkakliai, Литва
Дом
Inkakliai, Литва
169 м² Количество этажей 1
€ 37,000
ПРОДАНО ERDVI 169,44 КВ.М. ЧАСТЬ НАМО ВКЛЮЧЕТ К., ЯРГЕЛЬ Г. 2 81,88 кв. М. 3-комнатная кварт…

Параметры недвижимости в Sveksnos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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