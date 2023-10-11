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Жильё в Sveksna, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock в Sveksna, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Sveksna, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
2 НОМЕРА КУПИТЬ ДРОТИКИ И ОБХВАТ СЕРДЦА G. 5, МИЛЛИАРД. Продается солнечная и теплая 2-комна…
€32,500
Realting.com
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