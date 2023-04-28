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Жильё в Sveicarijos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Kisieliskiai, Литва
Дом
Kisieliskiai, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 102,500
СТРАНА ВЫПУСКАЛА, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЛЕС И МИГЕНТАЛ МЕСХ И МИГНС 32а ! ! В ВАЛЮТАЦИИ ПО УБЫЧКАМ …
Дом в Bagdonava, Литва
Дом
Bagdonava, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 49,900
ВЫБРАН ДОМ, В КОТОРОМ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЗЕМЛЮ. ЖИВОЙ ДОМ БАРТОНЫ. SODE ДЛЯ ЛЕСА!!! ВЫБОР ВНИМАНИ…

Параметры недвижимости в Sveicarijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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