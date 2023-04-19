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Купить недвижимость в Svedasai eldership, Литва

2 объекта найдено
Домв Daujociai, Литва
Дом
Daujociai, Литва
112 м² Количество этажей 2
€ 49,000
ЖИВОЙ ДОМ ДЛЯ ДРУГОГО М. VILTIES G. = = = = = = = = <1 <> G1> <>= Для цен…
Домв Butenai, Литва
Дом
Butenai, Литва
96 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Уникальный двухконечный трансплантат для продажи в Бутене. В районе Анвара. Деревянный, два …

Параметры недвижимости в Svedasai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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