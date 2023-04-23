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Жильё в Surviliskio seniunija, Литва

Surviliskis
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2 объекта найдено
Дом в Uzupe, Литва
Дом
Uzupe, Литва
59 м² Количество этажей 1
€ 35,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ДОМ С СВЕТА ЗЕМЛИ, ДЛЯ ПАУ, В СЛУЧАЕ, В СЛУЧАЕ R. ОБЪЕКТ ПРОДАЖИ 3 ОТДЕЛЬНЫЙ Р…
Дом в Sirutiskis, Литва
Дом
Sirutiskis, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 38,000
ПОТОК МАРКА С ЗДАНИЕМ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ ( БАБЛИ ) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Свет г. 26, стулья; …

Параметры недвижимости в Surviliskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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