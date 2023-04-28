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Жильё в Шумскас, Литва

1 объект найдено
Дом в Шумскас, Литва
Дом
Шумскас, Литва
190 м² Количество этажей 2
€ 129,000
Отремонтированный дом с просторным участком для продажи в городе Шумск. ПРЕИМУЩЕСТВА • Прос…
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