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Купить недвижимость в Suginciai eldership, Литва

1 объект найдено
Домв Mazeikiai, Литва
Дом
Mazeikiai, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 76,000
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…

Параметры недвижимости в Suginciai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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