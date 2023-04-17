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Купить дом в Suderves seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Kasmiskes, Литва
Дом
Kasmiskes, Литва
81 м² Количество этажей 2
€ 50,000
Садовый дом / коттедж с земельным участком на продажу в Растинасе. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адре…

Параметры недвижимости в Suderves seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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