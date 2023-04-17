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Купить дом в Sudeikiai eldership, Литва

1 объект найдено
Домв Ramavydiskes, Литва
Дом
Ramavydiskes, Литва
537 м² Количество этажей 2
€ 170,000
SODYBA / POILS HOME НЕ ПРОДАЕТСЯ. ОБЪЕКТ ПРЕИМУЩЕСТВ: • Участок включает в себя альпийский …

Параметры недвижимости в Sudeikiai eldership, Литва

с бассейном
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