Купить недвижимость в Sudeikiai, Литва

Квартира 2 комнаты Jovariskes, Литва 2 Количество комнат 53 м² 2/2 Этаж

€ 29,500

Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…