Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Sudargo seniunija

Жильё в Sudargo seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Pervazninkai, Литва
Дом с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Pervazninkai, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ДОМА ЭРДВУС С БОЛЬШОЙ СЕКЦИЕЙ И В ПЕРВАЗНЕЦКАХ, ВЕНЕЦ СКАЙ. Даже 6-комнатный дом, в…
€57,000

Параметры недвижимости в Sudargo seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти