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Дома в Subaciaus seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Vigodka, Литва
Дом
Vigodka, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€ 15,000
Живой дом в резюме, птица Г. ДОМ В ОБОРУДОВАНИИ, ИНДИКАТОРНЫЙ МАГАЗИН, АФТАЛЬНАЯ КОНФИДЕНЦИА…

Параметры недвижимости в Subaciaus seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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