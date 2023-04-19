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Купить недвижимость в Stakliskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Kvedariskes, Литва
Дом
Kvedariskes, Литва
150 м² Количество этажей 1
€ 180,000
Мы предлагаем уникальную возможность забронировать дом нашей мечты в недавно построенном дом…

Параметры недвижимости в Stakliskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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