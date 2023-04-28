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Жильё в Smilgiai, Литва

1 объект найдено
Дом в Smilgiai, Литва
Дом
Smilgiai, Литва
98 м² Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
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