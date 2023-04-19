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Купить дом в Smalininku seniunija, Литва

Смалининкай
1
1 объект найдено
Домв Vidkiemis, Литва
Дом
Vidkiemis, Литва
52 м² Количество этажей 2
€ 10,000

Параметры недвижимости в Smalininku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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