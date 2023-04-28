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Дома в Slaviku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Slavikai, Литва
Дом
Slavikai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 61,000
104,52 кв.м. дом с 21,16 а. сюжет, школа г., готлибиш, шок р. Дом продается со всей мебелью…

Параметры недвижимости в Slaviku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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