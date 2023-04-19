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Купить недвижимость в Скуодасский район, Литва

3 объекта найдено
Домв Luoba, Литва
Дом
Luoba, Литва
102 м² Количество этажей 1
€ 149,000
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВ, ВЫПУЩЕННЫХ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ К. НЕФТЬ Г. 18А Просторный жило…
Домв Lyksude, Литва
Дом
Lyksude, Литва
315 м² Количество этажей 2
€ 250,000
ПРОДАЖА 19 А. PR. ВОДНАЯ МУЖЧИНА (С 2-мя ЗЕМЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ) И 18-ТА ПРОЦЕДУР ВОДЫ В АСМИНИН-П…
Домв Skuodo Priemiestis, Литва
Дом
Skuodo Priemiestis, Литва
109 м² Количество этажей 1
€ 55,000
ПРОДАЖА 7 HA SODYBA РАЗДЕЛ R. (НЕТОЛИ МОЗЫ) ИЗМЕНЕНИЯ ВИДЕО: https://www.facebook.com/NTobje…

Параметры недвижимости в Скуодасский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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