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Жильё в Skirsnemunes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pilis I, Литва
Дом
Pilis I, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 16,000
SODYBA PILIES I K. Юрбарко Радж. -------------------------------------------------- --------…

Параметры недвижимости в Skirsnemunes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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