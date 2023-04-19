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Купить дом в Skaudviles seniunija, Литва

Скаудвиле
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2 объекта найдено
Домв Pilsudai, Литва
Дом
Pilsudai, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 17,500
Живой дом с земельным участком в пути, игра. ДОМ В РАМИОЙСКОМ МЕСТЕ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ. …
Домв Скаудвиле, Литва
Дом
Скаудвиле, Литва
195 м² Количество этажей 2
€ 105,000
В ЧИТАТЕЛЕ, 195.27 КВ.М ДОМ С 6 РАЗДЕЛОМ ARS, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ГУАРЕЛИН!…

Параметры недвижимости в Skaudviles seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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