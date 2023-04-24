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Дома в Sirvintu seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом в Puoriai, Литва
Дом
Puoriai, Литва
157 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Дом в Puoriai, Литва
Дом
Puoriai, Литва
44 м² Количество этажей 1
€ 18,000
Ширвинт р. self., в виде пирсинга, Samiškės g. продано 43,74 кв.м. площадь садового дома с 6…
Дом в Puoriai, Литва
Дом
Puoriai, Литва
157 м² Количество этажей 2
€ 159,000
Приглашаем вас на День открытых дверей, который состоится 20 апреля. 6:00 вечера-7 вечера. …
Дом в Vejelka, Литва
Дом
Vejelka, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 49,900
❗ ❗ ❗ Жизнь в природе, рядом с частной набережной, Ваша мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТ УХОДА…
Дом в Senosios Viesos, Литва
Дом
Senosios Viesos, Литва
20 м² Количество этажей 1
€ 20,000
Садовый дом на продажу в Старом Весе., Shirvintų r. ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: - Общая площадь - 19,6…

Параметры недвижимости в Sirvintu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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