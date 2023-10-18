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Квартиры в Ширвинтский район, Литва

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick в Ширвинтос, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Ширвинтос, Литва
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Этаж 3/4
€10,000

Параметры недвижимости в Ширвинтский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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