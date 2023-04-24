Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Ширвинтский район
  5. Ширвинтос

Жильё в Ширвинтос, Литва

2 объекта найдено
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 15,000
79,24 кв.м глины, экологический жилой дом на продажу с 29 участком земли в Гельвоне., Shirvi…
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
76 м² Количество этажей 1
€ 119,000
Ширвинт р. self., Motion k. Продается уютно, опрятно 75,74 кв. м. отремонтированный бревенча…
Realting.com
Перейти