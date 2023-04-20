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Купить дом в Sirvenos seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Klausuciai, Литва
Дом
Klausuciai, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 49,500
ЖИВОЙ ДОМ В ПТИЦЕ СОВРЕМЕННОГО СОЗДАНИЯ. ДОМ В ДОМЕ ДОМА РАМИУНЫ, ЖИВОЙ ДОМ, ДОМАШНИЙ СКЛИП,…

Параметры недвижимости в Sirvenos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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