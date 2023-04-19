Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Мариямпольский уезд
  4. Шакяйский район

Купить недвижимость в Sintautu seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Versiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Versiai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 28,700
СОДЕЙСТВИЕ КОМНАТУ ТРИА В ГОРОДЕ ВОЗВРАТА ПРЕИМУЩЕСТВО: • Выравнивание окна в двух направле…

Параметры недвижимости в Sintautu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти