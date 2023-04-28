Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Паневежский уезд
  4. Купишкский район
  5. Дома

Дома в Simoniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Tumasonys, Литва
Дом
Tumasonys, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Продается усадьба - одна в Купшкисском районе, в деревне Киндер. Это исключительно тихое мес…

Параметры недвижимости в Simoniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти