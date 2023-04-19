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Купить дом в Simno seniunija, Литва

Симнас
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3 объекта найдено
Домв Kolonistai, Литва
Дом
Kolonistai, Литва
139 м² Количество этажей 1
€ 18,000
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
Домв Azuoliniai, Литва
Дом
Azuoliniai, Литва
89 м² Количество этажей 1
€ 30,000
RDFANTS КОДИ И БАМБЕНА, В НИЗКОМ НЕКОТОРОМ, АЛИТАУС РАЙОН --- О НИЗКОМ Дубовая деревня – в…
Домв Zuvintai, Литва
Дом
Zuvintai, Литва
75 м² Количество этажей 1
€ 18,900
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Параметры недвижимости в Simno seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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