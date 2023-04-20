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Купить дом в Simkaiciai, Литва

1 объект найдено
Домв Simkaiciai, Литва
Дом
Simkaiciai, Литва
128 м² Количество этажей 2
€ 19,000
For sale Shimkai mstl., July g.3, Jurbarko r. two floors and a basement equipped with a bloc…
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