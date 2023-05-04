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Дома в Шилутское староство, Литва

4 объекта найдено
Дом в Pagryniai, Литва
Дом
Pagryniai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€ 114,500
Дом в Шилуте, Литва
Дом
Шилуте, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
€ 29,990
Дом в Pagryniai, Литва
Дом
Pagryniai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€ 114,500
Дом в Шилуте, Литва
Дом
Шилуте, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€ 190,000

Параметры недвижимости в Шилутское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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