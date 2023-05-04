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Квартиры в Шилутское староство, Литва

Шилуте
15
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19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
€ 85,740
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
€ 85,650
Квартира 3 комнаты в Grabupiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Grabupiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
€ 42,500
Квартира 3 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
€ 49,500
Квартира 2 комнаты в Verdaine, Литва
Квартира 2 комнаты
Verdaine, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
€ 51,000
Квартира 4 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 4 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
€ 70,000
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
€ 93,815
Квартира 3 комнаты в Pagryniai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pagryniai, Литва
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
€ 48,500
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
€ 27,500
Квартира 1 комната в Шилуте, Литва
Квартира 1 комната
Шилуте, Литва
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/2
€ 16,000
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
€ 32,500
Квартира 3 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/3
€ 87,675
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
€ 85,740
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
€ 85,650
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
€ 36,500
Квартира 2 комнаты в Traksedziai, Литва
Квартира 2 комнаты
Traksedziai, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
€ 26,000
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
€ 45,000
Квартира 3 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 3 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
€ 59,500
Квартира 2 комнаты в Шилуте, Литва
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
€ 34,000

Параметры недвижимости в Шилутское староство, Литва

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